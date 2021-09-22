В СБУ заявили, що викрили ще одну "схему" розкрадання коштів в "Укрзалізниці"

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як вдалося встановити СБУ, організували схему двоє співробітників фірми-підрядника, яка виграла декілька десятків тендерів "Укрзалізниці".

Встановлено, що ділки мали підтримку окремих співробітників АТ "Укрзалізниця", які "закривали очі" на завідомо підроблені документи. Так, вони вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.

Наразі посадовим особам комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.