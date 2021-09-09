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09 вересня 2021, 21:52 486

Уряд планує закрити шахту "Золоте" на Луганщині

09 вересня 2021, 21:52 486
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Фото з відкритих джерел
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Урядовий комітет з питань економічної, фінансової політики, ПЕК, розвитку громад і територій та захисту довкілля в цілому підтримав проєкт розпорядження Кабміну "Про ліквідацію деяких збиткових вуглевидобувних підприємств"

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА, передає RegioNews.

Проєкт розпорядження розроблений Міненерго.

За словами в.о. голови облдержадміністрації Катерини Безгинської, яка у режимі онлайн брала участь у засіданні Урядового комітету, попередньо був наданий протокол узгодження пропозицій щодо зазначеного проєкту розпорядження Кабміну.

Принциповим для нас питанням був соціальний захист працівників "Шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля", яка підлягає реструктуризації. Наразі на підприємстві працюють 569 людей. З них – 340 залишаться обслуговувати шахту, яка працюватиме у водовідливному режимі, 72 будуть працевлаштовані, а 157 – це шахтарі-пенсіонери, – зазначила вона.

Проєкт розпорядження Уряду "Про ліквідацію деяких збиткових вуглевидобувних підприємств" не підтримала Незалежна профспілка гірників.

Проте, оскільки конструктивних пропозицій від НПГ не надійшло, прийняте рішення провести спільну нараду усіх зацікавлених сторін та узгодити питання соціального захисту гірників із незалежною профспілкою. Остаточно проєкт розпорядження розглянуть на наступному тижні, - додають в ОДА.

Як повідомлялося, 7 вересня через аварію на шахті в ОРЛО загинули дев'ять людей.

У серпні на Львівщині дружини шахтарів влаштували акцію протесту через борги по зарплаті.

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