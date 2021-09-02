Експертна група в ТКГ складе список шахт, яким загрожує затоплення

Фото з відкритих джерел

Експертна робоча група в рамках Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу до наступного свого засідання підготує список шахт, яким загрожує затоплення

Про це повідомила представниця Української делегації в соціально-економічній підгрупі в ТКГ, радниця глави Офісу президента України Вікторія Страхова у Facebook, передає RegioNews.

Список складуть, щоби визначити механізм фінансування технічних проєктів, покликаних запобігти екологічним ризикам.

До наступного засідання учасники запропонують список відповідних об'єктів (шахт), які будуть предметом роботи експертної групи. Результати роботи експертної групи буде використано в роботі підгрупи ТКГ із соціальних та екологічних питань для визначення механізмів фінансування технічних проектів для запобігання екологічним ризикам, пов'язаним із затопленням шахт, - написала Страхова.

Вона зазначила, що "рано чи пізно можуть реалізуватися ризики затоплення шахт, що призведе до забруднення і питної води, і ґрунтів".

Як повідомлялося, учора в ТКГ обговорили низку критичних порушень режиму "тиші" проросійськими бойовиками.

Також відомо, що Леонід Кравчук не братиме участь в переговорах ТКГ до кінця року.