На Львівщині дружини шахтарів влаштували акцію протесту через борги по зарплаті

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У місті Сокалі Львівської області жінки шахтарів разом із дітьми прийшли до будівлі ДП "Львіввугілля". Вони вимагають, щоб шахтарям виплатили заборгованість по зарплаті

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Жінки шахтарів здійснили ходу від в'їзду до міста Сокаль до будівлі ДП "Львівугілля". Там зібралось близько 100 учасників акції протесту. Серед них матері, жінки шахтарів разом із дітьми та працівники шахти", - йдеться у повідомленні.

Вони вимагають виплатити гроші, які їхні чоловіки заробили.

За словами учасника акції, через нестачу грошей деяким допомагають батьки на пенсії. "На всіх шахтах така ситуація: вугілля добувається, продається, а грошей десь нема. Як ми маємо жити?", - каже шахтар.

Учасники протесту планують 4 серпня здійснити ходу до будівлі Львівської облдержадміністрації.

Раніше повідомлялось, що в Донецькій області на шахті загинув гірник.