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09 сентября 2021, 21:52 497

Правительство планирует закрыть шахту "Золотое" на Луганщине

09 сентября 2021, 21:52 497
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Фото из открытых источников
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Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой политики, ТЭК, развития общин и территорий и защиты окружающей среды в целом поддержал проект распоряжения Кабмина "О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий"

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает RegioNews.

Проект распоряжения разработан Минэнерго.

По словам и.о. председателя облгосадминистрации Екатерины Безгинской, которая в режиме онлайн принимала участие в заседании правительственного комитета, предварительно был предоставлен протокол согласования предложений относительно указанного проекта распоряжения Кабмина.

Принципиальным для нас вопросом была социальная защита работников "Шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь", которая подлежит реструктуризации. Сейчас на предприятии работают 569 человек. Из них – 340 останутся обслуживать шахту, которая будет работать в водоотливном режиме, 72 будут трудоустроены, а 157 – это шахтеры-пенсионеры, – отметила она.

Проект распоряжения правительства "О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий" не поддержал независимый профсоюз горняков.

Однако, поскольку конструктивных предложений от НПГ не поступило, принято решение провести совместное совещание всех заинтересованных сторон и согласовать вопросы социальной защиты горняков с независимым профсоюзом. Окончательно проект распоряжения рассмотрят на следующей неделе, - добавляют в ОГА.

Как сообщалось, 7 сентября из-за аварии на шахте в ОРЛО погибли девять человек.

В августе на Львовщине жены шахтеров устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате.

шахта шахтеры Луганская область ОГА Кабмин закрытие

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