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05 вересня 2021, 11:12 478

Кабмін скасував понад півтори тисячі регуляторних актів для підприємців

05 вересня 2021, 11:12 478
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів посилює дерегуляцію для спрощення умов роботи підприємців і скасував 1636 регуляторних актів

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, передає RegioNews.

Уже є перші результати роботи міжрегіональної групи з дерегуляції: переглянуто більше ніж 3,5 тисячі регуляторних актів, з яких було скасовано ледь не половину – 1636 документів, - зазначив глава уряду.

За його словами, це акти, пов'язані з регіональною специфікою, які обтяжували підприємцям роботу.

Шмигаль зазначив, що цього тижня створили міжвідомчу робочу групу, яка до кінця року повинна показати аналогічний результат та прибрати сотні штучних бар'єрів для роботи українського бізнесу.

Раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує, щоб роботодавці з 2023 року більше платили за лікарняними.

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