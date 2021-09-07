Через аварію на шахті в ОРЛО загинули дев'ять людей
У шахті "Червоний партизан", що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області стався обрив канату транспортної кабіни. Внаслідок події загинули 9 гірників
Як передає RegioNews, про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело.
Зазначена шахта перебуває у місті Червонопартизанськ, яке нині знаходиться під контролем окупантів. Аварія трапилась через обрив канату транспортної кліті - транспортної кабіни, яка має піднімати та опускати працівників у шахту.
Зазначається, що всього у кабіні перебувало 25 осіб, про долю решти гірників інформації наразі немає.
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі загинув шахтар, якого придавило до скелі спецтехнікою.
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