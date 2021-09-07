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07 вересня 2021, 08:44 26

Через аварію на шахті в ОРЛО загинули дев'ять людей

07 вересня 2021, 08:44 26
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Фото: з відкритих джерел
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У шахті "Червоний партизан", що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області стався обрив канату транспортної кабіни. Внаслідок події загинули 9 гірників

Як передає RegioNews, про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело.

Зазначена шахта перебуває у місті Червонопартизанськ, яке нині знаходиться під контролем окупантів. Аварія трапилась через обрив канату транспортної кліті - транспортної кабіни, яка має піднімати та опускати працівників у шахту.

Зазначається, що всього у кабіні перебувало 25 осіб, про долю решти гірників інформації наразі немає.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі загинув шахтар, якого придавило до скелі спецтехнікою.

шахтарі аварія шахта ОРДЛО Луганська область

 
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