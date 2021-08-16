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16 серпня 2021, 17:12 6

На Вінниччині незаконною вирубкою лісу завдали шкоди державі на 37 млн грн

16 серпня 2021, 17:12 6
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Фото з відкритих джерел
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Внаслідок незаконної вирубки 5 тис. 388 дерев на держпідприємстві "Гайсинське лісове господарство" у Вінницькій області було завдано шкоди довкіллю в розмірі понад 37 млн грн

Про це повідомляється на сайті Державної екологічної інспекції України (ДЕІ), передає RegioNews.

Загалом із 6 до 12 серпня 2021 року територіальні органи ДЕІ здійснили 826 перевірок і склали 839 протоколів про адміністративні правопорушення.

Понад 48 мільйонів гривень збитків розрахувала Держекоінспекція за порушення природоохоронного законодавства в період з 6 по 12 серпня 2021 року, - йдеться в повідомленні.

У Вінницькій області ДЕІ також виявила незаконні вирубки дерев у ДП "Тульчинський райагроліс", де було знищено майже 400 дерев, за що підприємству пред'явлено претензію на відшкодування 4,5 млн грн. Іще майже 8,8 млн грн збитків ДЕІ розрахувала за незаконний видобуток будівельного піску ТОВ "Аква-Терм сервіс" у Луганській області.

Як повідомлялося, на Київщині викрили посадовців у незаконній вирубці лісу. Оперативники Нацполіції викрили посадовців державних підприємств у незаконній вирубці лісу на 13 мільйонів гривень.

Тим часом на Київщині чоловік може сісти на п'ять років за вирубку 10 дубів.

ліс екологія вирубка збитки інспекція

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