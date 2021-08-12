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12 серпня 2021, 19:22 11

Зеленський наказав РНБО провести засідання щодо відновлення лісів

12 серпня 2021, 19:22 11
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Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки й оборони підготувати засідання з питання збереження і відтворення лісів в Україні

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради безпеки.

У четвер, 12 серпня, відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань збереження і відтворення лісів під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова. Група розглянула питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

На нараді обговорювалося виконання указів президента, що стосуються екологічної безпеки та заходів з відтворення лісів. Йшлося також й про шляхи розв'язання проблемних питань лісовпорядкування, перш за все в частині обліку, захисту, використання та відтворення лісів, а також про реорганізацію лісогосподарських підприємств і вдосконалення фінансової системи лісового господарства.

У цьому контексті Данілов підкреслив важливість прискорення проведення національної інвентаризації лісів.

"У нас понад 10 млн га лісового фонду, і цей актив має приносити економічну, екологічну й естетичну користь", — сказав він.

Нагадаємо, 7 червня Зеленський підписав указ, згідно з яким в країні за 10 років мають збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.

ліс РНБО Володимир Зеленський РНБО засідання

 
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