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09 серпня 2021, 21:58 6

На Київщині чоловік може сісти на п'ять років за вирубку 10 дубів

09 серпня 2021, 21:58 6
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На Київщині поліція затримала та оголосила підозру у незаконній вирубці 10 дубів 53 річному мешканцю Черкаської області

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області

Під час обстеження ділянки лісу працівники поліції виявили зрізаними десять дубів діаметром від 39,5 до 68,5 сантиметрів

"Як з’ясувалось, чоловік з корисливих мотивів вирізав насадження за допомогою бензопилки, при цьому жодних дозвільних документів він не мав. В результаті чого Білоцерківській виробничій дільниці завдано матеріальних збитків на суму майже 100 тисяч гривень", - зазначається у повідомленні

Правоохоронці вилучили у якості речових доказів зрізану деревину та бензопилу.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що наприкінці липня на Київщині викрили посадовців у незаконній вирубці лісу

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