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01 серпня 2021, 14:13 443

ДБР викрило шістьох співробітників лісгоспів у незаконній вирубці лісу

01 серпня 2021, 14:13 443
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Фото: з відкритих джерел
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У Житомирській та Харківській областях слідчі Державного бюро розслідувань викрили шістьох співробітників лісгоспів у незаконній вирубці лісу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Слідчі ДБР направили обвинувальний висновок щодо трьох співробітників лісгоспу в Житомирський області, які підробляли документи для привласнення деревини.

Підозрювані незаконно заволоділи майже 100 куб. м деревини породи сосна та береза, що завдало державі збитків на майже 140 тис. гривень. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

За іншим епізодом, який викрили слідчі Теруправління ДБР Полтави, повідомили про підозру трьом працівникам Бабаївського лісництва держпідприємства "Жовтневе лісове господарство".

Майстри лісу окремо один від одного неналежно забезпечували охорону ввіреної їм території. Внаслідок їх бездіяльності невстановлені особи активно вирубали дерева у різних лісових кварталах", - йдеться у повідомленні.

Лісничий, який повинен був координувати та контролювати роботу майстрів лісу, також проігнорував свої службові обов’язки.

Загальний збиток, який завдано державі, становить приблизно 1 млн 100 тис. гривень. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Київщині затримали росіянина, який крав український ліс.

ліс ДБР гроші природа дерева

 
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