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04 серпня 2021, 14:29 26

На Тернопільщині покарали чоловіка, який підпалив ліс

04 серпня 2021, 14:29 26
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Фото з відкритих джерел
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У Тернопільській області винесли рішення щодо чоловіка, який підпалив лісовий масив, спалюючи сміття

Про це повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін у Facebook, пише RegioNews.

Інцидент стався у травні цього року у місті Шумськ.

"Чоловік, грубо порушуючи правила пожежної безпеки, вирішив позбавитися зайвого сміття, а разом з тим і частини лісового масиву, завдавши державі збитків, які має тепер відшкодувати у розмірі понад 175 тисяч гривень", - повідомив Чечоткін.

Стосовно нього Кременецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення за ч. 1 ст. 245 КК України. Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині й призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з випробувальним терміном на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно на острові "Хортиця" сталася пожежа, внаслідок чого вигоріло 10 гектарів лісу.

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