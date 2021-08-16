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16 августа 2021, 17:12 8

В Винницкой области незаконной вырубкой леса нанесли ущерб государству на 37 млн грн

16 августа 2021, 17:12 8
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Фото из открытых источников
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В результате незаконной вырубки 5 тыс. 388 деревьев на госпредприятии "Гайсинское лесное хозяйство" в Винницкой области был нанесен ущерб окружающей среде в размере более 37 млн грн

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины (ДЭИ), передает RegioNews.

Всего с 6 по 12 августа 2021 территориальные органы ДЭИ осуществили 826 проверок и составили 839 протоколов об административных правонарушениях.

Более 48 миллионов гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция за нарушение природоохранного законодательства в период с 6 по 12 августа 2021 года, - говорится в сообщении.

В Винницкой области ГЭИ также выявила незаконные вырубки деревьев в ГП "Тульчинский райагролес", где было уничтожено почти 400 деревьев, за что предприятию предъявлена претензия на возмещение 4,5 млн грн. Еще почти 8,8 млн грн убытков ГЭИ рассчитала за незаконную добычу строительного песка ООО "Аква-Терм сервис" в Луганской области.

Как сообщалось, на Киевщине разоблачили должностных лиц в незаконной вырубке леса. Оперативники Нацполиции уличили чиновников государственных предприятий в незаконной вырубке леса на 13 миллионов гривен.

Между тем на Киевщине мужчина может сесть на пять лет за вырубку 10 дубов.

лес экология вырубка ущерб инспекция

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