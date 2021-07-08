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08 липня 2021, 13:12 65

Санкції проти Фірташа – це його неможливість користуватися активами, а не закриття його підприємств – Данілов

08 липня 2021, 13:12 65
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Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому підприємства Дмитра Фірташа не закрили, хоча РНБО ввела проти нього санкції

Про це Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "24 телеканалу", передає RegioNews.

На сьогодні є санкції щодо громадянина Фірташа. Він не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Нам було не зовсім зрозуміло спілкування з людьми, які обіймали міністерські посади. Вони вважали, що ми маємо закрити підприємства Фірташа. Це нісенітниця, - підкреслив секретар РНБО.

Він зазначив, що люди мають працювати.

А що з людьми робити? Їх викинути на вулицю, чи як? Він зараз не може користуватися грошима, які є на цих підприємствах. Він не може продавати активи, які є... Однак ми відповідальні щодо цього. Коли міністр каже, чому підприємства Фірташа не закрили - ми ж не вороги України, люди мають працювати, - пояснив Данілов.

Як повідомлялося, 18 червня РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.

Згодом стало відомо, що Разумков і Аваков нібито утрималися при голосуванні за санкції проти Фірташа та Фукса.

5 липня Данілов запевнив, що усі члени РНБО підтримали запровадження санкцій щодо Фірташа та Фукса. Секретар РНБО Данілов заперечив, що на засіданні Радбезу хтось не голосував за санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

санкції РНБО Олексій Данилов підприємство Дмитро Фірташ

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