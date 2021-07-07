Суд продовжив строки розслідування у справі Медведчука й Козака
Суд продовжив до 11 листопада строки досудового розслідування кримінальної справи за підозрою у державній зраді народних депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака
Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
За її словами, 7 липня Печерський райсуд столиці за клопотанням слідчого, погодженим прокурором, продовжив строки розслідування провадження до 6 місяців - до 11 листопада.
Засідання щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку заплановане на 8 липня.
Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.
12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.
Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів. 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.