14:39  11 июля
В Киеве задержали беглого турка из харьковского суда
11:39  11 июля
Под Киевом тягач с битыми авто из США протаранил грузовик, движение по Одесской трассе заблокировано
10:17  11 июля
Минувшие сутки в ООС: 11 нарушений "тишины" и три пересечения линии разграничения вражескими беспилотниками
UA | RU
UA | RU
11 июля 2021, 14:19 9

ГФС совместно с СБУ проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с Медведчуком, в 15 регионах Украины

11 июля 2021, 14:19 9
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГФС совместно с СБУ проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, в 15 регионах Украины и заявляют об отсутствии деятельности заправок

Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает RegioNews.

Сотрудники ГФС совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны.

По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом, - говорится в сообщении.

В ГФС напомнили, что 11 марта представители службы совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов, в том числе из РФ. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, вчера в СНБО заявили, что санкции против Медведчука продолжают действовать в полном объеме. Санкции против нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука продолжают действовать в полном объеме, а слухи о продаже сети АЗС, которую связывают с нардепом, не соответствует действительности.

Ранее, 14 июня ГФС арестовала корпоративные права компаний, связанных с Медведчуком. На корпоративные права группы компаний, завозивших нефтепродукты из России, наложен арест. Речь идет об АЗС сети Glusco.

СНБО расследование ГФС АЗС Виктор Медведчук

Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца
09 июля 2021, 09:29
Санкции против Фирташа – это его невозможность пользоваться активами, а не закрытие его предприятий – Данилов
08 июля 2021, 13:12
Суд продлил сроки расследования по делу Медведчука и Козака
07 июля 2021, 17:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua