ГФС совместно с СБУ проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с Медведчуком, в 15 регионах Украины

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Сотрудники ГФС совместно с СБУ проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, в 15 регионах Украины и заявляют об отсутствии деятельности заправок

Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает RegioNews.

Сотрудники ГФС совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны. По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом, - говорится в сообщении.

В ГФС напомнили, что 11 марта представители службы совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов, в том числе из РФ. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, вчера в СНБО заявили, что санкции против Медведчука продолжают действовать в полном объеме. Санкции против нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука продолжают действовать в полном объеме, а слухи о продаже сети АЗС, которую связывают с нардепом, не соответствует действительности.

Ранее, 14 июня ГФС арестовала корпоративные права компаний, связанных с Медведчуком. На корпоративные права группы компаний, завозивших нефтепродукты из России, наложен арест. Речь идет об АЗС сети Glusco.