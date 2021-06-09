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09 червня 2021, 18:27 140

Нарахування за ЖКП у квітні збільшилися на 56% порівняно з минулим роком

09 червня 2021, 18:27 140
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Фото з відкритих джерел
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Нарахування за житлово-комунальні послуги у квітні, після різкого підвищення тарифів з початку року, сягнули 17,8 млрд грн, що на 56% більше у порівнянні з квітнем минулого року

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє RegioNews.

У квітні цього року українці виклали за житлово-комунальні послуги 22,7 млрд грн, продовживши переплачувати нараховані суми і погашати накопичені за попередні місяці борги. Так, за місяць борг за комуналку зменшився на 5 млрд грн, або на 6,3% — до 74,3 млрд грн.

Загалом на кінець квітня 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за:

постачання та розподіл природного газу — 28,6 млрд грн,

постачання теплової енергії та гарячої води — 25,4 млрд грн,

постачання та розподіл електричної енергії — 7,6 млрд грн,

централізоване водопостачання та водовідведення — 6,2 млрд грн,

управління багатоквартирним будинком — 5,4 млрд грн,

надання послуг із вивезення побутових відходів — 1,1 млрд грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомлялося, 31 травня стало відомо, у яких сферах українці отримують найвищі зарплати. В Україні нині у трьох сферах громадяни отримують найвищі зарплати.

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