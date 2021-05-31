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31 травня 2021, 12:45 3255

Стало відомо, у яких сферах українці отримують найвищі зарплати

31 травня 2021, 12:45 3255
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Фото з відкритих джерел
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В Україні нині у трьох сферах громадяни отримують найвищі зарплати

Про це свідчать дані Державної служби статистики, пише RegioNews.

Відомо, що середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-квітень 2021 року становила 13 013 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 19,8%.

Найвищі зарплати отримують громадяни у сфері "інформація та телекомунікації" - там вони зросли на 24,7% - до 24 375 гривень. У сфері "фінансова та страхова діяльність", середні зарплати зросли на 12,5% - до 23 562 гривень.

Зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 9,9% - до 23 972 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "тимчасове розміщення та організація харчування", де вони зросли на 19,7% - до 7 320 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 54,5% - до 11 630 гривень, педагогів - 29,0% - до 10 793 гривень.

Раніше повідомлялося, у яких областях найбільша середня зарплата.

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