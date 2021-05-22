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22 травня 2021, 16:37 933

У Луцьку повністю відключили гарячу воду

22 травня 2021, 16:37 933
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Фото з відкритих джерел
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З 20 травня у Луцьку відключили централізовану подачу гарячої води з газових котелень

Про це "Суспільному" повідомив речник державного комунального підприємства "Луцьктепло” Антон Безносиков, пише RegioNews.

Без гарячої води залишилося 39 тисяч мешканців. Коли відновлять гаряче водопостачання невідомо.

У "Луцьктепло" пояснили, що люди залишилися без води, бо завершився термін дії Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку природного газу. Тому "Волиньгаз" опломбував лічильники на газових котельнях міста.

За новими правилами "Луцьктеплу” пропонують купувати природний газ по передоплаті. Але грошей, аби укласти новий договір на постачання природного газу, державне комунальне підприємство не має.

Нагадаємо, днями через нові правила закупівлі газу для підприємств теплокомуненерго АТ "Житомиргаз” відключив котельні, які забезпечують гарячою водою міські лікарні та пологовий будинок.

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