Начисления за ЖКУ в апреле увеличились на 56% по сравнению с прошлым годом

Фото из открытых источников

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в апреле, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 17,8 млрд грн, что на 56% больше по сравнению с апрелем прошлого года

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает RegioNews.

В апреле этого года украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 22,7 млрд грн, продолжив переплачивать начисленные суммы и погашать накопленные за предыдущие месяцы долги. Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 5 млрд грн, или на 6,3% — до 74,3 млрд грн.

Всего на конец апреля 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла за:

поставку и распределение природного газа - 28,6 млрд грн,

поставку тепловой энергии и горячей воды - 25,4 млрд грн,

поставку и распределение электрической энергии-7,6 млрд грн,

централизованное водоснабжение и водоотведение — 6,2 млрд грн,

управление многоквартирным домом — 5,4 млрд грн,

оказание услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, 31 мая стало известно, в каких сферах украинцы получают самые высокие зарплаты. В Украине сейчас в трех сферах граждане получают самые высокие зарплаты.