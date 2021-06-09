12:11  09 июня
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину
13:58  09 июня
В Украине хотят продлить карантин на все лето
17:59  09 июня
Штаб ООС о ситуации на Донбассе: два обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
09 июня 2021, 18:27 138

Начисления за ЖКУ в апреле увеличились на 56% по сравнению с прошлым годом

09 июня 2021, 18:27 138
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в апреле, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 17,8 млрд грн, что на 56% больше по сравнению с апрелем прошлого года

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает RegioNews.

В апреле этого года украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 22,7 млрд грн, продолжив переплачивать начисленные суммы и погашать накопленные за предыдущие месяцы долги. Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 5 млрд грн, или на 6,3% — до 74,3 млрд грн.

Всего на конец апреля 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла за:

поставку и распределение природного газа - 28,6 млрд грн,

поставку тепловой энергии и горячей воды - 25,4 млрд грн,

поставку и распределение электрической энергии-7,6 млрд грн,

централизованное водоснабжение и водоотведение — 6,2 млрд грн,

управление многоквартирным домом — 5,4 млрд грн,

оказание услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, 31 мая стало известно, в каких сферах украинцы получают самые высокие зарплаты. В Украине сейчас в трех сферах граждане получают самые высокие зарплаты.

долги коммунальные услуги статистика оплата ЖКХ

Кабмин предлагает перевести в денежную форму льготы на проезд и коммуналку
09 июня 2021, 14:59
Почти 70 тысяч жителей Полтавы останутся без горячей воды
31 мая 2021, 16:52
В Луцке полностью отключили горячую воду
22 мая 2021, 16:37
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram