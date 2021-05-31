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31 травня 2021, 16:52 200

Майже 70 тисяч мешканців Полтави залишаться без гарячої води

31 травня 2021, 16:52 200
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Фото: Суспільне
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У Полтаві сьогодні, 31 травня майже на три тижні відключать гарячу воду, оскільки найбільша в місті котельня тимчасово не буде працювати

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За словами речника підприємства "Полтаватеплоенерго” Олександра Циганока, це роблять для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.

Котельню на вулиці Ціолковського відключать для ремонту. Вона забезпечує теплом та гарячою водою понад 68 тисяч жителів Полтави.

Відомо, що подачу гарячої води зупинять у мікрорайони Сади-1, Сади-2 та Огнівка.

Нагадаємо, 20 травня у Луцьку повністю відключили гарячу воду для 39 тисяч мешканців.

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