Кабмін схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону

Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону, в якому Міненерго та Мінрегіон мають врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно. Щодо вугілля — на складах майже 1,4 млн тонн. Цьому процесу необхідно приділити особливу увагу, аби країна повністю була забезпечена вугіллям і були зрозумілі джерела поставок, - написав Шмигаль.

Прем’єр також додав, що окремо в плані визначається, що Міністерство енергетики та Міністерство регіонального розвитку повинні до початку опалювального сезону вжити всіх необхідних заходів, щоб врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

Це наші домовленості з місцевою владою і ми їх будемо виконувати. Підкреслю, що в нашому плані реструктуризація боргів стосується саме підприємств теплоенергетики, які постачають тепло та гарячу воду, - акцентував Шмигаль.

Як повідомлялося, від 31 травня майже 70 тисяч мешканців Полтави залишилися без гарячої води - у Полтаві майже на три тижні відключили гарячу воду, оскільки найбільша в місті котельня тимчасово не буде працювати.

Також ще 9 лютого Шмигаль запевнив, що тарифи підвищувати не будуть, із місцевою владою підписали меморандум. Глава уряду розповів, що вдалося досягти домовленостей з органами місцевого самоврядування.