Уряд обіцяє скорочення дефіциту бюджету і держборгу вже за два роки

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Цього тижня Уряд затвердив два вкрай важливі документи: Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. У цих документах люди зможуть побачити в перспективі трьох років, на що саме підуть їхні податки, - повідомив глава Уряду.

Україна доєдналася до більш ніж 100 країн світу, які впроваджують середньострокове бюджетне планування.

Він відзначив, на що слід звернути увагу в цих документах.

- Дефіцит бюджету скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року.

- Державний борг планується зменшити до рівня менш ніж 50% ВВП. Це означає, що ми менше будемо витрачати на обслуговування боргів і більше витрачатимемо на медицину, оборону та освіту.

- Зростання зарплат в наступні 3 роки становитиме приблизно 8-10% на рік (з урахуванням інфляції).

- Інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%.

- Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн.

- Завдяки проведеним реформам вже у 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку, - написав Шмигаль.