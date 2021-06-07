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07 червня 2021, 19:44 16

Кабмін пом'якшив карантинні обмеження в Україні, - постанова

07 червня 2021, 19:44 16
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України пом'якшив карантинні обмеження, дозволивши, зокрема, проведення масових заходів (зокрема у розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування)

Це закріплено постановою Кабміну №583 від 2 червня 2021 року, передає RegioNews.

Масові заходи дозволені з умовою перебування однієї людини на 4 кв. м площі будівлі, території або наповненості залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами та одним порожнім поруч).

Крім цього, обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену, проведеного не більше ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Дозволяється також прийом відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів не більше ніж дві третини місць.

Окрім того, "зелений" рівень епіднебезпеки встановлюватимуть, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів - менше ніж 75, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на антиген менше ніж 4%, кількість тестувань методом ПЛР або експрес-тестування протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - понад 300 і на всій території України немає регіонів зі встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Як повідомлялося, за інформацією МОЗ, сьогодні до показників "зеленої" зони наблизилися вже 17 областей. Станом на 7 червня усі області України та Київ перебувають у "жовтій” зоні епідемічної небезпеки.

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