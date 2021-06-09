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09 июня 2021, 14:22 79

Кабмин одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону

09 июня 2021, 14:22 79
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Фото из открытых источников
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Кабинет Министров одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону, в котором Минэнерго и Минрегион должны урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачки, чтобы отопительный сезон прошел без сбоев и спокойно. По углю - на складах почти 1,4 млн тонн. Этому процессу необходимо уделить особое внимание, чтобы страна полностью была обеспечена углем и были понятны источники поставок, - написал Шмыгаль.

Премьер также добавил, что отдельно в плане определяется, что Министерство энергетики и Министерство регионального развития должны до начала отопительного сезона принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

Это наши договоренности с местными властями и мы их будем выполнять. Подчеркну, что в нашем плане реструктуризация долгов касается именно предприятий теплоэнергетики, которые поставляют тепло и горячую воду, - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, 31 мая почти 70 тысяч жителей Полтавы остались без горячей воды - в Полтаве почти на три недели отключили горячую воду, поскольку самая большая в городе котельная временно не будет работать.

Также еще 9 февраля Шмыгаль заверил, что тарифы повышать не будут, с местными властями подписали меморандум. Глава правительства рассказал, что удалось достичь договоренностей с органами местного самоуправления.

Кабмин Денис Шмыгаль отопление Минэнерго Минрегион

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