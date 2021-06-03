Справа на 1,5 мільярди: ДБР обшукує облгази та Міністерство енергетики

Фото: dbr.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Відомо, що правоохоронці виявили масштабну схему безплатної передачі Міністерством газорозподільних систем у користування приватним операторам.

За даними слідства, в 2017 році Кабмін затвердив типовий договір експлуатації газорозподільних систем.

Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості. Однак у 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з "обл-, міськгазами” уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР вважають, що упродовж трьох років державі було завдано збитків на суму 1,488 млрд гривень.

У відомстві додали, що обшуки проводять у Міністерстві енергетики, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 37 облгазах та у чиновників міністерства.

Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до вчинення злочину службові особи Міненерговугілля та керівники операторів газорозподільних систем та їх кінцеві бенефіціарні власники”, - додали у відомстві.

У свою чергу Міненерго підтвердило факт обшуків. Там стверджують, що слідчі дії відбуваються в рамках кримінальної справи, яку відкрили за зверненням Міністерства енергетики після внутрішнього аудиту.

Нагадаємо, ОАСК порушив справу щодо плати за транспортування газу для населення.