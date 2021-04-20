В Україні можуть подешевшати квитки на внутрішні авіаперевезення

Прем’єр дав доручення міністерствам розробити зміни до закону

Прем’єр дав доручення міністерствам розробити зміни до закону

Фото: урядовий портал

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході наради, передає RegioNews з посиланням на урядовий портал.

Шмигаль заявив, що введення нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси необхідно для пожвавлення українського туризму.

Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести як можна швидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік, - зазначив він.

За підсумками наради Шмигаль дав доручення Міністерствам інфраструктури, розвитку економіки і фінансів провести всю необхідну підготовчу роботу і оперативно розробити відповідні зміни в закон.

Як повідомлялося, в Україні щомісяця дорожчатимуть квики на потяги. Подорожчання почнеться з березня-квітня і триватиме щомісячно до кінця року.