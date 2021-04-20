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20 квітня 2021, 13:59 6

Кабмін хоче розширити свої повноваження: вже готує закон

20 квітня 2021, 13:59 6
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Документ дозволяє міністерствам і відомствам змінювати локацію
Документ дозволяє міністерствам і відомствам змінювати локацію
Фото з відкритих джерел
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Повноваження Кабінету міністрів можуть суттєво розширити. В уряді працюють над відповідним законопроектом.

Про це повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram, пише RegioNews.

"Сьогодні в Кабміні розглядатимуть цікавий законопроект. Про зміни в закони про Кабмін і про ЦОВВ. Суттєво розширюються повноваження Кабінету міністрів, навіть зазіхають на галузі, за які традиційно несе відповідальність президент", - зазначила парламентар.

Документ також дозволяє міністерствам і відомствам змінювати локацію, тобто деякі з них зможуть переїхати подалі від столиці.

"Головне, чого бояться міністри, без погодження з ними тепер Кабмін призначатиме всіх очільників та заступників інших відомств: митниці, податкової, екоінспекції тощо. Тобто, відберуть частину повноважень міністрів", - додала парламентар.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити нову державну премію.

Кабмін Україна Міністерство парламент уряд

 
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