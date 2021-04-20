08:59  20 апреля
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине
15:29  20 апреля
В Запорожье маршрутка с пассажирами "влетела" в авто: один человек погиб
17:57  20 апреля
На Донбассе за сутки три нарушения "тишины", обошлось без потерь - штаб
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2021, 20:16 105

В Украине могут подешеветь билеты на внутренние авиаперевозки

20 апреля 2021, 20:16 105
Читайте також українською мовою
Премьер дал поручение министерствам разработать изменения в закон
Премьер дал поручение министерствам разработать изменения в закон
Фото: правительственный портал
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины намерен ввести нулевую ставку НДС на внутренние авиационные перевозки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совещания, передает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.

Шмыгаль заявил, что введение нулевой ставки НДС на внутренние рейсы необходимо для оживления украинского туризма.

Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно скорее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток, - отметил он.

По итогам совещания Шмыгаль дал поручение Министерствам инфраструктуры, развития экономики и финансов провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

Как сообщалось, в Украине ежемесячно будут дорожать билеты на поезда. Подорожание начнется с марта-апреля и продлится ежемесячно до конца года.

авиаперелеты цена премьер Денис Шмыгаль Министерство билеты правительство НДС

Кабмин хочет расширить свои полномочия: уже готовит закон
20 апреля 2021, 13:59
Кличко ответил Шмыгалю на предложение назначить нового главу КГГА
17 апреля 2021, 13:36
В Украине разрешили ввозить без НДС технический кислород для больниц
15 апреля 2021, 16:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram