В Украине могут подешеветь билеты на внутренние авиаперевозки

Премьер дал поручение министерствам разработать изменения в закон

Премьер дал поручение министерствам разработать изменения в закон

Фото: правительственный портал

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совещания, передает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.

Шмыгаль заявил, что введение нулевой ставки НДС на внутренние рейсы необходимо для оживления украинского туризма.

Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно скорее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток, - отметил он.

По итогам совещания Шмыгаль дал поручение Министерствам инфраструктуры, развития экономики и финансов провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

Как сообщалось, в Украине ежемесячно будут дорожать билеты на поезда. Подорожание начнется с марта-апреля и продлится ежемесячно до конца года.