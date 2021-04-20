В Украине могут подешеветь билеты на внутренние авиаперевозки
Кабинет министров Украины намерен ввести нулевую ставку НДС на внутренние авиационные перевозки.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совещания, передает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.
Шмыгаль заявил, что введение нулевой ставки НДС на внутренние рейсы необходимо для оживления украинского туризма.
Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно скорее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток, - отметил он.
По итогам совещания Шмыгаль дал поручение Министерствам инфраструктуры, развития экономики и финансов провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.
Как сообщалось, в Украине ежемесячно будут дорожать билеты на поезда. Подорожание начнется с марта-апреля и продлится ежемесячно до конца года.