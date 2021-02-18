В Україні щомісяця дорожчатимуть квики на потяги
Подорожчання почнеться з березня-квітня і триватиме щомісячно до кінця року
Подорожчання почнеться з березня-квітня і триватиме щомісячно до кінця року
В Україні з весни почнуть дорожчати квитки на залізничні перевезення. Щомісяця ціни на квитки будуть зростати на 2%.
Про це в ефірі "Українського радіо" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише RegioNews.
За його словами, подорожчання почнеться з березня-квітня і триватиме щомісячно до кінця року.
"Чи будуть підвищуватися ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення?... Я б не назвав це підвищенням. Це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня-квітня, по 2% в місяць до кінця року. Це передбачено фінансовим планом "Укрзалізниці", - заявив Криклій.
При цьому міністр зазначив, що при купівлі квитків заздалегідь діє до 40% знижки.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові регіональні поїзди на вихідні.
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