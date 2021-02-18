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18 лютого 2021, 10:53 32

В Україні щомісяця дорожчатимуть квики на потяги

18 лютого 2021, 10:53 32
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Подорожчання почнеться з березня-квітня і триватиме щомісячно до кінця року
Подорожчання почнеться з березня-квітня і триватиме щомісячно до кінця року
Фото: УНІАН
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В Україні з весни почнуть дорожчати квитки на залізничні перевезення. Щомісяця ціни на квитки будуть зростати на 2%.

Про це в ефірі "Українського радіо" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише RegioNews.

За його словами, подорожчання почнеться з березня-квітня і триватиме щомісячно до кінця року.

"Чи будуть підвищуватися ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення?... Я б не назвав це підвищенням. Це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня-квітня, по 2% в місяць до кінця року. Це передбачено фінансовим планом "Укрзалізниці", - заявив Криклій.

При цьому міністр зазначив, що при купівлі квитків заздалегідь діє до 40% знижки.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові регіональні поїзди на вихідні.

Україна Укрзализныця міністр Міністерство квитки

 
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