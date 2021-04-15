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15 квітня 2021, 16:58 247

В Україну дозволили ввозити без ПДВ технічний кисень для лікарень

15 квітня 2021, 16:58 247
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Технічний кисень можна використовувати у медзакладах
Технічний кисень можна використовувати у медзакладах
Фото з відкритих джерел
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Кабмін включив технічний кисень до переліку товарів, що закуповуються для боротьби з COVID-19 та закупівля яких звільнена від податку на додану вартість.

Відповідна постанова №343 від 14 квітня оприлюднена на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів включив технічний кисень до переліку товарів, що закуповуються для боротьби з COVID-19 та закупівля яких звільнена від податку на додану вартість.

Раніше до вказаних переліків входив лише медичний кисень. Уряд змінив ці позиції, дозволивши закуповувати не лише медичний кисень.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив використовувати у медичних закладах технічний кисень за умови, що його показники якості відповідатимуть медичному кисню. Відповідність показників має бути підтверджена відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.

Як повідомлялося, у січні чиновник Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисень. Розмір неправомірної вигоди посадовець визначив у 10% від суми виділеної субвенції, тобто 123 тисячі грн.

кисень Кабмін ПДВ медицина закупівля

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