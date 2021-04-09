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09 квітня 2021, 20:47 7

У Сумах змінили карантинні обмеження

09 квітня 2021, 20:47 7
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Дозволили видачу непродовольчих товарів за попереднім замовленням
Дозволили видачу непродовольчих товарів за попереднім замовленням
Фото з відкритих джерел
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Виконавчий комітет Сумської міськради на позачерговому засіданні вніс зміни до попереднього рішення щодо заходів проти поширення COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інформаційний портал Сумської міської ради.

Зокрема, суб’єктам господарювання дозволили в період з 10 по 16 квітня здійснювати видачу товарів непродовольчої групи за попереднім замовленням на виніс без доступу до торговельної зони за умови відсутності скупчення людей (дві та більше осіб) перед об’єктом торгівлі.

Також, за пропозицією міського голови Олександра Лисенка, члени виконавчого комітету визначили 12 квітня санітарним днем для всіх ринків Сумської міської територіальної громади, аби ті могли провести санітарно-гігієнічну обробку.

Такий захід потрібно запровадити на всіх ринках, тому що зазвичай, коли в понеділок не працює Центральний ринок, люди їдуть на інші – на СКД, Курський ринок, на Інтернаціоналістів тощо. Я думаю це правильне та справедливе рішення, і сподіваюсь на порозуміння підприємців, – підкреслив посадовець.

Дію решти карантинних обмежень, запроваджених рішенням від 2 квітня, виконком продовжив до опівночі 16 квітня.

Як повідомлялося 2 квітня, у Сумах посилюють карантин: заборонили відвідувати школи, парки та спортивні майданчики. Рішення про додаткові обмеження прийняв міськвиконком.

карантин Суми ринки Обмеження виконком

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