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10 квітня 2021, 11:42 238

У Київській області продовжили карантин: регіон досі "червоний"

10 квітня 2021, 11:42 238
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив, що карантин на Київщині продовжений до 23 квітня. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Київської ОДА.

Комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня. Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території", - зазначив голова ОДА Василь Володін.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 9 квітня.

Зокрема, дане рішення передбачає, що на окремих територіях до 23 квітня місцева влада зможе призупиняти освітній процес.

Також дозволяється збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту та інтервали його руху. Водночас перевозити можна буде лише 50% пасажирів від можливостей транспорту.

На території області продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, які передбачені для "червоної" зони.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області скасували "червону" зону карантину. З 11 квітня на території області більше не будуть діяти найбільш суворі обмеження.

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