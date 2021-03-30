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30 березня 2021, 16:14 113

Рада підтримала закон про карантинні виплати 8 тисяч ФОПам

30 березня 2021, 16:14 113
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Їх не зможуть отримати ФОПи, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність
Їх не зможуть отримати ФОПи, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність
Фото: flickr
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30 березня Верховна Рада під час позачергового засідання ухвалила проєкт закону №5300 президента Володимира Зеленського про фінансову допомогу ФОПам під час карантину.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Законопроєкт під час голосування в цілому підтримали 312 народних депутатів.

Він передбачає, що застрахований ФОП чи працівник, який в нього працює, має право на отримання допомоги з бюджету на підставі самостійного звернення у розмірі 8 тис. грн.

Також підприємці та працівники можуть потенційно розраховувати на допомогу від місцевої влади у розмірі, який буде визначено органами місцевого самоврядування.

Не зможуть отримати державні кошти незастраховані працівники, щодо яких не було сплачено Єдиний соцвнесок за повний квартала, або якщо середня зарплата найманого працівника перевищує 30 тис. грн.

При цьому середня зарплата розраховується за три останні місяці, які передували зверненню.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив компенсації ФОПам через карантин.

коронавірус карантин бізнес виплати Верховна Рада ФОП

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