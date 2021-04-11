Кабмин объявил список тех, кто может получить "карантинные" 8 тысяч
Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники в "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление №329 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236".
Перечень видов деятельностей, за которые ФОПы и наемные работники могут получить 8 тыс:
Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств
Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах
Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах
Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах
Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах
Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах.
Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах
Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
Розничная торговля аудио - и видеозаписями в специализированных магазинах
Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах
Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах
Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
Розничная торговля прочими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах
Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью
Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами
Другие виды розничной торговли вне магазинов
Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания
Поставка готовых блюд для событий
Обслуживания напитками
Демонстрация кинофильмов
Организация конгрессов и торговых выставок
Театральная и концертная деятельность
Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий
Функционирование театральных и концертных залов
Функционирование библиотек и архивов
Функционирование музеев
Функционирование спортивных сооружений
Деятельность спортивных клубов
Деятельность фитнес-центров
Функционирование аттракционов и тематических парков
Организация других видов отдыха и развлечений
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
Деятельность по обеспечению физического комфорта
Как сообщалось, 6 апреля Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".
Ранее, 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч ФОПам. Их не смогут получить ФЛП, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность.