Кабмин объявил список тех, кто может получить "карантинные" 8 тысяч

Перечень изложили в новой редакции

Перечень изложили в новой редакции

Фото из открытых источников

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники в "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление №329 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236".

Перечень видов деятельностей, за которые ФОПы и наемные работники могут получить 8 тыс:

Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах

Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах.

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах

Розничная торговля аудио - и видеозаписями в специализированных магазинах

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах

Розничная торговля прочими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами

Другие виды розничной торговли вне магазинов

Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания

Поставка готовых блюд для событий

Обслуживания напитками

Демонстрация кинофильмов

Организация конгрессов и торговых выставок

Театральная и концертная деятельность

Деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий

Функционирование театральных и концертных залов

Функционирование библиотек и архивов

Функционирование музеев

Функционирование спортивных сооружений

Деятельность спортивных клубов

Деятельность фитнес-центров

Функционирование аттракционов и тематических парков

Организация других видов отдыха и развлечений

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Деятельность по обеспечению физического комфорта

Как сообщалось, 6 апреля Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".

Ранее, 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч ФОПам. Их не смогут получить ФЛП, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность.