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29 березня 2021, 16:29 3

НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета

29 березня 2021, 16:29 3
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Детектив НАБУ виніс таку постанову
Детектив НАБУ виніс таку постанову
Фото з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.

Про це повідомив в.о. керівника САП Максим Грищук, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Таку постанову виніс детектив НАБУ, повідомив у коментарі Укрінформу в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук, - сказав він.

Як повідомлялося, 23 лютого стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри. Серед них - колишній голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет. Один із фігурантів справи Володимир Яценко 22 лютого намагався на приватному літаку втекти із Дніпра до Відня.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у грудні 2016 року троє колишніх чиновників банку незадовго до його переходу під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови.

Раніше, у червні 2020-го, Дубілет програв "Приватбанку" у Верховному суді. Суд задовольнив касаційну скаргу "Приватбанку" на рішення судів попередніх інстанцій.

НАБУ Приватбанк голова правління розшук Олександр Дубілет

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