НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета
Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.
Про це повідомив в.о. керівника САП Максим Грищук, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Таку постанову виніс детектив НАБУ, повідомив у коментарі Укрінформу в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.
Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук, - сказав він.
Як повідомлялося, 23 лютого стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри. Серед них - колишній голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет. Один із фігурантів справи Володимир Яценко 22 лютого намагався на приватному літаку втекти із Дніпра до Відня.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, у грудні 2016 року троє колишніх чиновників банку незадовго до його переходу під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови.