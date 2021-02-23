Стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри
Стали відомі особи трьох колишніх менеджерів "Приватбанку", яким детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Видання повідомляє, що НАБУ вручило підозри колишньому голові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету, начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихиній і колишньому першому заступнику голови правління "Приватбанку" Володимиру Яценку.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, у грудні 2016 року троє колишніх чиновників банку незадовго до його переходу під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови.
Він полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди - індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась”, - йдеться в повідомленні.
Підозрюваним інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, яка вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч.5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч.ч. 1, 2 ст.366 КК України).
Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.
Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.