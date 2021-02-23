Стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри

Один із фігурантів справи Володимир Яценко 22 лютого намагався на приватному літаку втекти із Дніпра до Відня

Один із фігурантів справи Володимир Яценко 22 лютого намагався на приватному літаку втекти із Дніпра до Відня

Фото: НАБУ

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Видання повідомляє, що НАБУ вручило підозри колишньому голові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету, начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихиній і колишньому першому заступнику голови правління "Приватбанку" Володимиру Яценку.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у грудні 2016 року троє колишніх чиновників банку незадовго до його переходу під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови.

Він полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди - індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась”, - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, яка вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч.5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч.ч. 1, 2 ст.366 КК України).

Нагадаємо, 22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

Також генпрокурор Венедіктова повідомила, що кільком колишнім топ-менеджерам "Приватбанку” підписано підозри. Підозру ексзаступнику голови банку погодили після проведення експертного дослідження завданих збитків.

23 лютого колишнім топменеджерам "ПриватБанку" НАБУ повідомило про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.