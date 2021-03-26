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26 березня 2021, 13:59 9

Розтрата грошей "ПриватБанку": топпосадовиці призначили заставу у 50 мільйонів

26 березня 2021, 13:59 9
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Детективи НАБУ і прокурори САП просили близько 80 млн грн застави
Фото: з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд призначив колишній заступниці голові правління "ПриватБанку" Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 50 млн гривень. За даними слідства, вона була пособником у схемі із виведення із "ПриватБанку" 8,2 млрд грн.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Шмальченко була пособником у схемі із виведення із "ПриватБанку" 8,2 млрд грн 2016 року. Їй інкримінують приховування злочину та усунення перешкод для його вчинення. Як вважає слідство, для цього вона, разом з іншою підозрюваною Надією Конопкіною, заднім числом підробила протокол Кредитного комітету "ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з численних переписок, зачитаних прокурором у суді, випливає, що Шмальченко і інша підозрювана, фактично головна бухгалтерка казначейства "Привату" Конопкіна, намагалися приховати переведення грошей на пов'язану з банком компанію Claresholm Marketing Ltd.

Раніше повідомлялось, що детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ "ПриватБанк" про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

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