Розтрата грошей "ПриватБанку": топпосадовиці призначили заставу у 50 мільйонів

Детективи НАБУ і прокурори САП просили близько 80 млн грн застави

Детективи НАБУ і прокурори САП просили близько 80 млн грн застави

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд призначив колишній заступниці голові правління "ПриватБанку" Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 50 млн гривень. За даними слідства, вона була пособником у схемі із виведення із "ПриватБанку" 8,2 млрд грн.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Шмальченко була пособником у схемі із виведення із "ПриватБанку" 8,2 млрд грн 2016 року. Їй інкримінують приховування злочину та усунення перешкод для його вчинення. Як вважає слідство, для цього вона, разом з іншою підозрюваною Надією Конопкіною, заднім числом підробила протокол Кредитного комітету "ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з численних переписок, зачитаних прокурором у суді, випливає, що Шмальченко і інша підозрювана, фактично головна бухгалтерка казначейства "Привату" Конопкіна, намагалися приховати переведення грошей на пов'язану з банком компанію Claresholm Marketing Ltd.

Раніше повідомлялось, що детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ "ПриватБанк" про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.