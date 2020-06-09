Дубілет програв "Приватбанку" у Верховному суді

Суд задовольнив касаційну скаргу "Приватбанку" на рішення судів попередніх інстанцій

Суд задовольнив касаційну скаргу "Приватбанку" на рішення судів попередніх інстанцій

Фото: gorod.dp.ua

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду відмовив задовольнити позов екскерівника ПриватБанку Олександра Дубілета про захист честі, гідності і ділової репутації колишнього керівника банку.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку з посиланням на постанову суду, оприлюднену в Єдиному судовому реєстрі, пише RegioNews.

Своєю постановою Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу банку на рішення судів попередніх інстанцій. Судова тяганина у справі Дубілета проти "Приватбанку" тривала три роки.

Олександр Дубілет ще з 2017 року намагався визнати недостовірною інформацію, поширену на прес-конференції 4-го липня 2017-го, – а саме, що "при видачі кредитів порушувались як нормативні документи Національного банку України, так і внутрішні документи самого банку". Йдеться про 36 кредитних договорів, укладених під час так званої "трансформації" корпоративного кредитного портфелю банка, проведеної колишніми власниками напередодні націоналізації.

Нагадаємо також, що міністерство юстиції та підпорядковані йому виконавці не будуть стягувати з "Приватбанку” 7 мільярдів гривень на користь братів Суркісів.