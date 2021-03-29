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29 марта 2021, 16:29 2

НАБУ объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Дубилета

29 марта 2021, 16:29 2
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Детектив НАБУ вынес такое постановление
Детектив НАБУ вынес такое постановление
Фото из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

Об этом сообщил и.о. руководителя САП Максим Грищук, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Такое постановление вынес детектив НАБУ.

Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск, - сказал он.

Как сообщалось, 23 февраля стали известны имена чиновников "Приватбанка", которым объявили подозрения. Среди них - бывший глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет. Один из фигурантов дела Владимир Яценко 22 февраля пытался на частном самолете сбежать из Днепра в Вену.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в декабре 2016 года трое бывших чиновников банка незадолго до его перехода под контроль государства, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения.

Ранее, в июне 2020-го, Дубилет проиграл "Приватбанку" в Верховном суде. Суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка на решение судов предыдущих инстанций.

НАБУ Приватбанк глава правления розыск Александр Дубилет

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