Дніпропетровська область може потрапити в "червону” зону вже цього місяця

На території регіону, як і в інших областях, зростає кількість хворих із коронавірусом

На території регіону, як і в інших областях, зростає кількість хворих із коронавірусом

Фото: із відкритих джерел

Дніпропетровська область у зв’язку із стрімким поширенням COVID-19 може перейти до “червоної” зони карантину вже в березні.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна рада, передає RegioNews. Чиновники заявляють, що згідно із даними обласного департаменту охорони здоров’я, динаміка захворюваності на території регіону зростає. Останні 2 тижні +12,65%. За минулу добу зареєстровано 665 нових випадків COVID-19. Багато випадків супроводжуються ускладненнями, що потребують госпіталізації”, - йдеться в повідомленні. Загальна завантаженість ліжок пацієнтами в обласних лікарнях становить 41,2%. Кількість госпіталізованих протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення, яка не повинна перевищувати 60%, становить 46,2%. У COVID-лікарнях регіону до кисню підключено 4103 ліжок, це 85,2% від загальної кількості. Всього активних хворих станом на минулу добу нараховувалось 5839 осіб. У стаціонарі перебували 1310 осіб, з них із пневмонією 1293, на апаратах ШВЛ - 11 пацієнтів. Нагадаємо, у Вінниці запровадили карантинні обмеження "червоного" рівня.

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