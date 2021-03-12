Дніпропетровська область може потрапити в "червону” зону вже цього місяця
Дніпропетровська область у зв’язку із стрімким поширенням COVID-19 може перейти до “червоної” зони карантину вже в березні.
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна рада, передає RegioNews.
Чиновники заявляють, що згідно із даними обласного департаменту охорони здоров’я, динаміка захворюваності на території регіону зростає.
Останні 2 тижні +12,65%. За минулу добу зареєстровано 665 нових випадків COVID-19. Багато випадків супроводжуються ускладненнями, що потребують госпіталізації”, - йдеться в повідомленні.
Загальна завантаженість ліжок пацієнтами в обласних лікарнях становить 41,2%. Кількість госпіталізованих протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення, яка не повинна перевищувати 60%, становить 46,2%.
У COVID-лікарнях регіону до кисню підключено 4103 ліжок, це 85,2% від загальної кількості.
Всього активних хворих станом на минулу добу нараховувалось 5839 осіб. У стаціонарі перебували 1310 осіб, з них із пневмонією 1293, на апаратах ШВЛ - 11 пацієнтів.
Нагадаємо, у Вінниці запровадили карантинні обмеження "червоного" рівня.