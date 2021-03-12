У Вінниці запровадили карантинні обмеження "червоного" рівня - мер

Реанімаційні відділення міста повністю заповнені хворими, Вінниця на межі потрапляння до "червоної" зони карантину

Реанімаційні відділення міста повністю заповнені хворими, Вінниця на межі потрапляння до "червоної" зони карантину

Фото: із відкритих джерел

У Вінниці через стрімке поширення COVID-19 комісія з питань ТЕБ та НС сьогодні, 12 березня прийняла рішення про запровадження на території міста карантинних обмежень "червоного" рівня, хоча офіційно місто залишається у "помаранчевій" зоні.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Сергій Моргунов, інформація про обмеження оприлюднена на сайті міської ради, передає RegioNews.

За його словами, обмеження почнуть діяти завтра, 13 березня. Забороняється проведення будь-яких масових заходів, робота спортивних закладів і закладів культури.

Він розповів, що станом на 12 березня всі реанімаційні ліжка для пацієнтів із COVID-19 у Вінниці зайняті, медики падають з ніг.

Якщо в січні в стаціонарах, де лікують" ковідніх "пацієнтів, було 585 ліжок, то зараз їх вже 805. Тільки за останні два тижні в міських лікарнях було розгорнуто 40 додаткових ліжок. Але цієї кількості вже недостатньо. Станом на 12 березня в міських лікарнях зайнято 709 місць, 88%. Підключені до кисню 604 пацієнтів, а 67 пацієнтів у важкому стані. Сьогодні зайняті всі реанімаційні ліжка", - сказав Сергій Моргунов.

Він додав, що область вже два тижні перебуває на межі потрапляння в "червону" зону, найбільша кількість нових випадків фіксується саме у Вінниці. За його словами, навантаження на охорону здоров'я міста виросло майже втричі.

Збільшилася кількість хворих, які потрапляють до лікарень вже в тяжкому стані і летальність від ускладнень коронавірусу. Якщо за січень був випадок 61 смерті, то в лютому вже 76. А за останній тиждень ми зафіксували 29 смертей. Наші лікарі і медичний персонал вже падають з ніг. Третя хвиля ковіду у нас почалася з середини лютого і триває практично місяць. Причому ніяких, навіть стриманих прогнозів по ослабленню зараз немає", - сказав мер.

Сергій Могунов звернувся до обласної влади з проханням розгорнути додаткові ліжка в обласних медичних закладах третинного рівня, щоб зменшити навантаження на міські лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у COVID-лікарнях Вінницької області 87% пацієнтів у важкому стані.