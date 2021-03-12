13:59  12 марта
В Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы
12:19  12 марта
Законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели
19:19  12 марта
Донбасс: от начала суток в ООС – 11 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
12 марта 2021, 21:15 108

Курорт "Буковель" закрыли на карантин

12 марта 2021, 21:15 108
Читайте також українською мовою
Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС
Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Горнолыжный курорт «Буковель» на Прикарпатье закрывают на карантин. Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили на пресс-конференции Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает RegioNews со ссылкой на Громадське.

Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Это вынужденное решение и наверняка не последнее, которое будет. "Красная" зона, в которой мы находимся, развивается, ㅡ сказал глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

В ОГА отметили, что ограничат въезд на территорию Поляницкой территориальной общины, где расположен курорт. Так, беспрепятственно там смогут передвигаться только местные жители или люди, которые там работают.

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук сообщил, что в нескольких районах области сложилась неблагополучная ситуация с COVID-19, а предыдущие решения комиссии ТЭБ и ЧС "не дали такого желаемого эффекта".

В настоящее время уровень загруженности коек для пациентов с коронавирусом в области составляет почти 82%. В ОГА отметили, что не могут больше просто открывать дополнительные койки, ведь эпидемия разворачивается "в геометрической прогрессии".

Так можно бесконечно открывать койко-места. Но если мы не прекратим передачу этого вируса, эффекта от этого не будет никакого, ㅡ говорит Савчук.

Как сообщалось, вчера предприниматели требуют закрытия "Буковеля": считают его рассадником коронавируса. Участники акции возмущены, что на Прикарпатье введен "выборочный" карантин.

Ранее, 26 февраля сообщалось, что курорт "Буковель” продолжит работать, не смотря на полный локдаун. Ивано-Франковская область попала в "красную” зону карантина.

карантин Прикарпатье COVID-19 Буковель красная зона локдаун

Львовщина приближается к "красной" зоне – Степанов
12 марта 2021, 20:02
Днепропетровская область может попасть в "красную" зону уже в этом месяце
12 марта 2021, 17:22
В Виннице ввели карантинные ограничения "красного" уровня - мэр
12 марта 2021, 14:33
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua