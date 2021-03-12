Курорт "Буковель" закрыли на карантин

Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС

Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС

Фото из открытых источников

Горнолыжный курорт «Буковель» на Прикарпатье закрывают на карантин. Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили на пресс-конференции Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает RegioNews со ссылкой на Громадське.

Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Это вынужденное решение и наверняка не последнее, которое будет. "Красная" зона, в которой мы находимся, развивается, ㅡ сказал глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

В ОГА отметили, что ограничат въезд на территорию Поляницкой территориальной общины, где расположен курорт. Так, беспрепятственно там смогут передвигаться только местные жители или люди, которые там работают.

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук сообщил, что в нескольких районах области сложилась неблагополучная ситуация с COVID-19, а предыдущие решения комиссии ТЭБ и ЧС "не дали такого желаемого эффекта".

В настоящее время уровень загруженности коек для пациентов с коронавирусом в области составляет почти 82%. В ОГА отметили, что не могут больше просто открывать дополнительные койки, ведь эпидемия разворачивается "в геометрической прогрессии".

Так можно бесконечно открывать койко-места. Но если мы не прекратим передачу этого вируса, эффекта от этого не будет никакого, ㅡ говорит Савчук.

Как сообщалось, вчера предприниматели требуют закрытия "Буковеля": считают его рассадником коронавируса. Участники акции возмущены, что на Прикарпатье введен "выборочный" карантин.

Ранее, 26 февраля сообщалось, что курорт "Буковель” продолжит работать, не смотря на полный локдаун. Ивано-Франковская область попала в "красную” зону карантина.