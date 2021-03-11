Підприємці вимагають закриття "Буковелю": вважають його розсадником коронавірусу

Учасники акції обурені, що на Прикарпатті введено "вибірковий" карантин

Учасники акції обурені, що на Прикарпатті введено "вибірковий" карантин

Фото: galka.if.ua

Сьогодні, 11 березня, представники середнього бізнесу з Івано-Франківська, Калуша, Долини та Коломиї перекрили дорогу, що веде до курорту “Буковель”, з вимогою його закриття.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Підприємці вимагають для усіх рівних умов праці під час введення карантинних обмежень, які "вбивають малий та середній бізнес".

Роботу магазинів, ринків, ресторанів, кафе заборонено, транспорт зупинено, а курорт продовжує приймати туристів", - повідомили протестувальники.

Сьогодні учасники акції провели попереджувальне блокування курорту "Буковель”. Вони повідомили, що акції будуть проводити ще, поки їх не почують.

За безпекою та правопорядком слідкують правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що у Франківську на боротьбу з COVID-19 виділили мільйон гривень і розгорнуть додаткові місця.