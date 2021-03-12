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12 березня 2021, 20:02 5

Львівщина наближається до "червоної" зони – Степанов

12 березня 2021, 20:02 5
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48% людей, які хворіють в області на коронавірус, це саме мешканці Львова
48% людей, які хворіють в області на коронавірус, це саме мешканці Львова
Фото з відкритих джерел
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Через різке збільшення кількості інфікованих та заповненість COVID-лікарень Львівська область наближається до червоної карантинної зони. Але можна спробувати цього недопустити.

Про це сказав під час брифінгу в Львівській ОДА міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ситуація викликає занепокоєння, зростає кількість хворих, як наслідок, зростає кількість людей, які госпіталізуються. Уже понад 50% зайнятих ліжок, з них 43% – з киснем. Тобто на сьогоднішній день область впевнено рухається до червоного рівня епіднебезпеки. Я вважаю, що можна спробувати цього не допустити. В органів місцевого самоврядування є відповідні можливості запровадити певні обмежувальні заходи, які б стримували розвиток COVID-19, і в той же час могли б не допустити переходу до червоного рівня. Мені здається, що це правильний шлях, - сказав Степанов.

Також він додав, що мав розмову з міським головою Львова Андрієм Садовим, адже 48% людей, які хворіють на коронавірус, це саме мешканці Львова.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, в області станом на 12 березня лабораторно підтверджено 85 038 випадків захворювань на COVID-19, з них: 2 363 летальних, 72 400 осіб одужали.

Як повідомлялося, Дніпропетровська область може потрапити в "червону” зону вже цього місяця. На території регіону, як і в інших областях, зростає кількість хворих із коронавірусом.

Також в Україні за добу підтвердили майже 13 тисяч нових заражень COVID-19. Зафіксовано 230 летальних випадків.

COVID-19 коронавірус червона зона карантин Максим Степанов Львівська область

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