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11 лютого 2021, 13:27 9

Україна очікує два транші Світового банку по 350 мільйонів доларів, - Марченко

11 лютого 2021, 13:27 9
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Тривають перемовини, в яких йдеться про отримання кредитної допомоги і лояльне ставлення до України
Тривають перемовини, в яких йдеться про отримання кредитної допомоги і лояльне ставлення до України
Фото з відкритих джерел
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Україна очікує два транші Світового банку по 350 мільйонів доларів, для отримання яких необхідне прийняття пакету аграрних законів. 

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю агенції УНІАН розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Підв’язку до продовження співпраці з МВФ мають кошти другого траншу макрофінансової допомоги ЄС (600 млн євро). Також з минулого року очікуємо два транші DPL Світового банку по 350 мільйонів доларів. Днями розмовляв з керівником Світового банку в Україні. Обговорювали умови надання коштів. Щодо першого траншу - це staff level agreement з МВФ. А для другого траншу - прийняття пакету аграрних законів, що, в принципі, реально. Верховна Рада засідатиме через тиждень у режимі пленарних засідань. Тому є шанси розглянути ці законопроекти і отримати 700 мільйонів доларів – два транші Світового банку, - сказав Марченко.

Марченко нагадав, що перемовини з МВФ продовжуються, адже цей курс дозволяє очікувати продовження співпраці зі Світовим банком, з Європейською комісією.

Ідеться як про отримання кредитної допомоги, так і про загалом більш лояльне ставлення до України. Це дозволить запозичувати під нижчу дохідність, підвищить вартість наших цінних паперів і, відповідно, - знизить боргові ризики країни. Міністерство фінансів готове до будь-яких сценаріїв, але ми упевнено сподіваємося мінімізувати ризики. Програма "Стенд-бай" розрахована на 18 місяців і добігає кінця у грудні цього року. Тому ми плануємо отримати кошти від МВФ в рамках поточної програми до кінця року, - сказав Марченко.

Як повідомлялося, на початку лютого у Зеленського розповіли про перемовини щодо трьох траншів МВФ. Радник Зеленського Устенко прокоментував слова глави НБУ про намір отримати три транші кредиту.

Раніше, в січні у Мінфіні допускали перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ. Міністр Марченко запевняє, що готовий "до будь-яких сценаріїв".

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