Украина ожидает два транша Всемирного банка по 350 миллионов долларов, - Марченко

Продолжаются переговоры, в которых речь идет о получении кредитной помощи и лояльном отношении к Украине

Продолжаются переговоры, в которых речь идет о получении кредитной помощи и лояльном отношении к Украине

Фото из открытых источников

Украина ожидает два транша Всемирного банка по 350 миллионов долларов, для получения которых необходимо принятие пакета аграрных законов.

Как передает RegioNews, об этом в интервью агентству УНИАН рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Подвязку к продолжению сотрудничества с МВФ имеют средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС (600 млн евро). Также с прошлого года ожидаем два транша DPL Всемирного банка по 350 миллионов долларов. На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. Относительно первого транша - это staff level agreement с МВФ. А для второго транша - принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально. Верховная Рада будет заседать через неделю в режиме пленарных заседаний. Поэтому есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить 700 миллионов долларов – два транша Всемирного банка, - сказал Марченко.

Марченко напомнил, что переговоры с МВФ продолжаются, ведь этот курс позволяет ожидать продолжения сотрудничества с Всемирным банком, Европейской комиссией.

Речь идет как о получении кредитной помощи, так и в целом о более лояльном отношении к Украине. Это позволит заимствовать под более низкую доходность, повысит стоимость наших ценных бумаг и, соответственно, снизит долговые риски страны. Министерство финансов готово к любым сценариям, но мы уверенно надеемся минимизировать риски. Программа "Стенд-бай" рассчитана на 18 месяцев и заканчивается в декабре этого года. Поэтому мы планируем получить средства от МВФ в рамках текущей программы до конца года, - сказал Марченко.

Как сообщалось, в начале февраля у Зеленского рассказали о переговорах относительно трех траншей МВФ. Советник Зеленского Устенко прокомментировал слова главы НБУ о намерении получить три транша кредита.

Ранее, в январе в Минфине допускали пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ. Министр Марченко уверяет, что готов "к любым сценариям".