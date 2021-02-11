09:01  11 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:29  11 февраля
В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов
11:59  11 февраля
На Донбассе боевики убили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2021, 13:27 11

Украина ожидает два транша Всемирного банка по 350 миллионов долларов, - Марченко

11 февраля 2021, 13:27 11
Читайте також українською мовою
Продолжаются переговоры, в которых речь идет о получении кредитной помощи и лояльном отношении к Украине
Продолжаются переговоры, в которых речь идет о получении кредитной помощи и лояльном отношении к Украине
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина ожидает два транша Всемирного банка по 350 миллионов долларов, для получения которых необходимо принятие пакета аграрных законов.

Как передает RegioNews, об этом в интервью агентству УНИАН рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Подвязку к продолжению сотрудничества с МВФ имеют средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС (600 млн евро). Также с прошлого года ожидаем два транша DPL Всемирного банка по 350 миллионов долларов. На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. Относительно первого транша - это staff level agreement с МВФ. А для второго транша - принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально. Верховная Рада будет заседать через неделю в режиме пленарных заседаний. Поэтому есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить 700 миллионов долларов – два транша Всемирного банка, - сказал Марченко.

Марченко напомнил, что переговоры с МВФ продолжаются, ведь этот курс позволяет ожидать продолжения сотрудничества с Всемирным банком, Европейской комиссией.

Речь идет как о получении кредитной помощи, так и в целом о более лояльном отношении к Украине. Это позволит заимствовать под более низкую доходность, повысит стоимость наших ценных бумаг и, соответственно, снизит долговые риски страны. Министерство финансов готово к любым сценариям, но мы уверенно надеемся минимизировать риски. Программа "Стенд-бай" рассчитана на 18 месяцев и заканчивается в декабре этого года. Поэтому мы планируем получить средства от МВФ в рамках текущей программы до конца года, - сказал Марченко.

Как сообщалось, в начале февраля у Зеленского рассказали о переговорах относительно трех траншей МВФ. Советник Зеленского Устенко прокомментировал слова главы НБУ о намерении получить три транша кредита.

Ранее, в январе в Минфине допускали пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ. Министр Марченко уверяет, что готов "к любым сценариям".

МВФ Транш кредит Минфин Сергей Марченко

Бюджет недополучил от таможни и налоговой более 66 млрд грн - Счетная палата
05 февраля 2021, 14:53
Кабинет министров обсудил с МВФ планы по тарифам на газ - Шмыгаль
14 января 2021, 19:12
В МВФ обеспокоены намерением Украины регулировать цены на газ для населения — министр финансов
14 января 2021, 17:06
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua