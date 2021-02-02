У Зеленського розповіли про перемовини щодо трьох траншів МВФ

Радник Зеленського Устенко прокоментував слова глави НБУ про намір отримати три транші кредиту

Радник Зеленського Устенко прокоментував слова глави НБУ про намір отримати три транші кредиту

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Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Олег Устенко прокоментував слова глави Національного банку Кирила Шевченка про намір отримати три транші кредиту.

Переговори з МВФ ще тривають, і глава НБУ абсолютно правий, коли говорить про ті транші, які ми можемо отримати цього року. Один транш торік ми не отримали, отже, він переноситься на цей рік. Плюс два транші, які стояли в прогнозах на цей рік. Кожен транш близько 700 млн доларів, тобто загалом близько 2,1 млрд доларів, — розповів він.

За словами Устенка, переговори про це йдуть на всіх рівнях.

Дискусія триває. Вона технічна. І, крім НБУ, дискусія йде з Міністерством фінансів, з Міністерством юстиції та Кабінетом міністрів, оскільки обговорюються питання, повʼязані з антикорупційною архітектурою, — сказав він.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Шмигаль сказав, що допоможе Україні вийти з економічної кризи. Йдеться про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським Союзом та іншими фінансовими партнерами.