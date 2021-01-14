У МВФ занепокоєні наміром України регулювати ціни на газ для населення — міністр фінансів

Марченко нагадує, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу

Марченко нагадує, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу

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Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю Радіо НВ, передає RegioNews.

Він зазначив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. Марченко підкреслив, що рішення про зниження цін ще не прийняте. Це може бути зроблено найближчим часом. Міністр додав, що постійно проводяться консультації зокрема з Міжнародним валютним фондом. Питання тарифів на газ обговорюється з початку тижня.

Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. У них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, щоб переконати наших партнерів в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що немає [підстав], — заявив міністр.

За його словами, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неприйняття рішення про зниження цін може мати досить негативні наслідки для економіки країни в цілому. "Тобто тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію будемо доводити", — сказав Марченко.

Уряд пояснює представникам Фонду, що "ми зараз у пожежному порядку вирішуємо проблему, яка виникла", додав міністр.

Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Шмигаль запевнив, що найближчим часом ціни на газ в Україні будуть знижені - представники Міністерства енергети та "Нафтогазу" представили два плани вирішення питання тарифів.

А вчора в.о. міністра енергетики Вітренко повідомив, що українці менше платитимуть за газ вже з лютого. Зниження цін на газ погодили на нараді у Зеленського.