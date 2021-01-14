Кабінет міністрів обговорив із МВФ плани щодо тарифів на газ - Шмигаль

Глава уряду стверджує, що в цьому питанні потрібно знайти новий компроміс

Глава уряду стверджує, що в цьому питанні потрібно знайти новий компроміс

Фото: із відкритих джерел

У четвер, 14 січня відбулася зустріч представників Кабмінету Міністрів та Міжнародного валютного фонду щодо питання зниження ціни на газ в Україні.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, уряд та МВФ мають знайти компроміс, щоб знизити ціну на газ та допомогти газовому ринку України розвиватися.

Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у Мінфіні допускають перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ.

Раніше міністр фінансів заявив, що в МВФ стурбовані наміром України регулювати ціни на газ для населення.