17:41  14 січня
У міськраді Миколаєва депутат від ОПЗЖ вляпався у мовний скандал
18:13  14 січня
У Зеленського переконані, що локдаун не обвалить курс гривні
21:14  14 січня
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського військового
UA | RU
UA | RU
14 січня 2021, 19:12 23

Кабінет міністрів обговорив із МВФ плани щодо тарифів на газ - Шмигаль

14 січня 2021, 19:12 23
Читайте также на русском языке
Глава уряду стверджує, що в цьому питанні потрібно знайти новий компроміс
Глава уряду стверджує, що в цьому питанні потрібно знайти новий компроміс
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У четвер, 14 січня відбулася зустріч представників Кабмінету Міністрів та Міжнародного валютного фонду щодо питання зниження ціни на газ в Україні.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, уряд та МВФ мають знайти компроміс, щоб знизити ціну на газ та допомогти газовому ринку України розвиватися.

Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у Мінфіні допускають перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ.

Раніше міністр фінансів заявив, що в МВФ стурбовані наміром України регулювати ціни на газ для населення.

Кабмін газ заява МВФ тарифи Деніс Шмигаль
У Мінфіні допускають перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ
14 січня 2021, 19:04
На столичному Майдані готують акцію проти "тарифного геноциду"
14 січня 2021, 18:53
Волиньрада звернулася до центральної влади щодо тарифів для населення
14 січня 2021, 18:36
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »